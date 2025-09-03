Marvin, el corredor que recorrió dos veces la 21K de la ciudad (video)

Marvin se retó a sí mismo a correr dos veces la 21K y lo logró.
El corredor guatemalteco, Marvin Bulux, conocido por grabar sus recorridos dentro y fuera de la ciudad, se sumó a la 21K para establecer un nuevo reto.
"Hoy me van a acompañar a correr la 21K de la ciudad dos veces. El reto del día es alcanzar al último corredor en mi segunda vuelta", dijo antes de arrancar.
Marvin documentó toda su experiencia durante la carrera, desde el kilómetro cero.
Al superar la primera meta, comenzó de nuevo.
Pese a lucir un poco cansado, su amor por lo que hace, le permitió llegar a la meta.