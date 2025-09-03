Versión Impresa
Marvin, el corredor que recorrió dos veces la 21K de la ciudad (video)

  • Por Jessica González
03 de septiembre de 2025, 09:39
El corredor guatemalteco logró el reto. (Foto: captura de video)

Marvin se retó a sí mismo a correr dos veces la 21K y lo logró.

El corredor guatemalteco, Marvin Bulux, conocido por grabar sus recorridos dentro y fuera de la ciudad, se sumó a la 21K para establecer un nuevo reto.

"Hoy me van a acompañar a correr la 21K de la ciudad dos veces. El reto del día es alcanzar al último corredor en mi segunda vuelta", dijo antes de arrancar.

Marvin documentó toda su experiencia durante la carrera, desde el kilómetro cero.

Al superar la primera meta, comenzó de nuevo.

Pese a lucir un poco cansado, su amor por lo que hace, le permitió llegar a la meta. 

Mira aquí el video:

@marvinb117 Cada quien vivió los 21K de una manera distinta: unos por amor, otros para demostrarse algo, algunos por esfuerzo, otros por una persona y muchos por sí mismos. Y claro, estoy yo, que la corrí por diversión… dos veces. Esto es lo que vi y lo que viví: cada quien tuvo su propia victoria. Nos vemos en las próximas carreras. #21k #muniguatemala #RetoÉpico #UltraRun #diversion ♬ sonido original - Marvin Bulux

