Ricardo Arjona muestra su orgullo por Léster Martínez

Léster Martínez hizo historia al mantener su invicto con un empate con Christian Mbilli, por el título Interino Súpermediano WBC, ante esto Ricardo Arjona mostró todo su apoyo.
Ricardo no se perdió el encuentro de Léster, quien empató por decisión dividida ante el franco canadiense en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, como parte de la velada que cierra con la pelea estelar entre Canelo Álvarez y Terence Crawford.
Martínez dio todo en la disputa por el título Interino Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, sus siglas en inglés), que se resolvió con un empate, ante esto el cantautor celebró con un posteo en sus redes.
Arjona compartió el momento en el que se informó que los dos boxeadores fueron vencedores: "Vamos paisano ¡empate!, grande, vamos paisano carajo", expresó Arjona mientras disfrutaba de la premiación.
En este encuentro donde el boxeador guatemalteco brilló, ambos mantienen el invicto, sin embargo el Cinturón Interino Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo queda en poder del camerunés-francés.
