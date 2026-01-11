Britney Spears regresa a los escenarios

-

Britney Spears confirmó su regreso a los escenarios emocionando a sus fans, quienes esperan verla tras una larga ausencia.

La cantante anunció la noticia a través de su cuenta de Instagram, además dijo que su vuelta no incluirá presentaciones en Estados Unidos.

Además de esto, la princesa del pop planea subirse al escenario junto a su hijo Jayden, de 19 años, quien pasó navidad con su madre, lo que augura una posible reconciliación con sus pequeños.

Madre e hijo pasaron juntos Navidad.

"¡Le enviaré este piano a mi hijo este año! Curiosamente, bailo en Instagram para sanar ciertas dolencias físicas de las que nadie tiene ni idea. Sí, y a veces me da vergüenza... pero he pasado por momentos muy difíciles para salvar mi vida... Nunca volveré a actuar en Estados Unidos por razones muy delicadas, pero espero estar sentada en un taburete con una rosa roja en el pelo, recogido en un moño, actuando con mi hijo... muy pronto en el Reino Unido y Australia. ¡Es una gran estrella y me siento muy honrada de estar a su lado! ¡Que Dios te bendiga, pequeño!", expresó.

Spears dijo que sus shows incluirán Reino Unido y Australia. Esto desató la locura entre muchos que esperan que Latinoamérica esté incluida en su agenda.

La última presentación en vivo de Britney Spears en un concierto, fue el 21 de octubre de 2018, en el cierre de su gira "Piece of Me" con un show en el Gran Premio de Fórmula 1 en Austin, Texas.

Desde entonces, ha estado alejada de los escenarios en Estados Unidos, mencionando problemas personales y de salud mental.

Britney estuvo en el centro de la discusión tras publicar sus memorias en un libro, donde afirmó que Justin Timberlake evitó que tuvieran al bebé que ella esperaba, al inicio de su carrera.

MIRA:



