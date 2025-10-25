Hijos temen por la vida de Britney Spears, así lucen en la actualidad

Las declaraciones del exesposo de Britney Spears, Kevin Federline, sobre la preocupación de sus hijos por la salud emocional de la cantante, reviven tras salida de controversial libro.
Federline, reveló recientemente que sus hijos, Sean Preston y Jayden James decidieron alejarse de su madre por temor a su bienestar.
"Tengo miedo de que mamá muera", confesó uno de los jóvenes, en memorias de Federline, "You Thought You Knew", publicadas este mes.
Según el ex de Britney, sus hijos han presenciado "situaciones impactantes" en sus visitas a la famosa.
Polémico libro
En el texto hace duras acusaciones, mismas a las que Spears se refiere como una forma de "gaslighting constante", afirmando que usan su vida privada como espectáculo mediático.
"Las relaciones con chicos adolescentes son complejas. Necesitan responsabilizarse de sí mismos... Les avisaré cuando esté disponible", dijo la cantante.
A partir del 2021 que dejó de darles la tutela, la intérprete de Toxic ha tratado de reconstruir su independencia personal y emocional, sin embargo las personas cercanas a la artista aseguran que tiene un "desordenado" estilo de vida.
El libro afirma que los hijos de la cantante despertaban por las noches y la encontraban "de pie, en el marco de la puerta de su habitación, sosteniendo un cuchillo", algo que ella desmintió afirmando que él se aprovecha queriendo lucrar con las historia.
Dónde están los hijos del artista
Sean Preston, de 20 años y Jayden James, de 19, residen actualmente con Federline en Hawái. Kevin afirma que los jóvenes "necesitan distancia para protegerse emocionalmente".