Bronca de Zidane en el vestuario contra jugadores del Real Madrid

Medios deportivos de España señalan que Zinedine Zidane increpó en el vestuario, visiblemente enfadado, a los jugadores del Real Madrid por su rendimiento durante la segunda parte del partido contra el Eibar. El encuentro se disputó este domingo, en el primer partido del conjunto Blanco tras el reinicio de La Liga.

Según detalla el diario Marca, Zidane reprochó a su equipo por la segunda parte del partido. Califican que no es habitual en el técnico francés dirigirse hacia sus jugadores de forma tan directa y sumamente "cabreado", pese a que celebraba su partido 200 y que el partido terminó 3-1, a favor del Madrid.

El técnico francés no se vio contento durante el desarrollo de la segunda mitad del partido. (Foto: AFP)

Durante el primer tiempo del partido, el Real Madrid anotó tres goles, el primero cayó a los tres minutos. El conjunto Merengue presionaba y dejó al rival sin opciones de ataque y defensa. Todo cambió en la segunda parte, los pases fueron flojos y el ataque se redujo bastante. Tal descuido alcanzó para que el Eibar descontara, pero no para que los jugadores reaccionaran.

¡#Zidane analizó en rueda de prensa la victoria del equipo! #RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/aEuvn1ntFL — Madridismo Sports ⚽ (@madridismosport) June 14, 2020

En la conferencia de prensa, tras concluir el partido, Zidane se mostró molesto por la actitud de los jugadores y señaló que se quedaba con el primer tiempo del partido y que el segundo no le gustó para nada.

"Es verdad, nosotros empezamos bien, pero nos ha costado en la segunda parte. A nivel físico no creo porque estamos bien preparados y no estuvimos acertados en la segunda parte. Me quedo con la primera porque fue muy buena", señaló el entrenador francés, al tiempo que recordaba que faltan diez partidos de La Liga.

*Con información de Marca