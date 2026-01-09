Brooklyn Beckham se aleja de sus padres y los bloquea

-

Brooklyn Beckham saca a luz la "guerra" del clan que, al parecer, durante años ha erosionado la relación al punto de no querer contacto con sus padres.

De manera repentina los dos hijos de la pareja desaparecieron de la vida de las celebridades de la música pop y el futbol, incluso Brooklyn se casó sin la presencia de sus padres.

El verano pasado, el actor y chef de 26 años se sintió ofendido por diferentes informaciones que salieron a la luz acerca de su esposa, Nicola Peltz, que sugerían que ella lo estaba "controlando" y que era un "rehén", por ello, decidió enviar un documento legal a sus padres.

En la carta les solicitaba que se comunicaran con él a través de sus abogados de Schillings y Harbottle & Lewis, ya que no quería que hablaran directamente con él, ni hicieran declaraciones públicas sobre él o que lo etiquetaran en las fotos que publican en redes sociales.

"Sus padres siguieron ignorando sus deseos y seguían mencionándolo en las redes en lugar de comunicarse con él en privado", dijo una fuente a The Sun.

Pese a romper su vínculo con sus padres y hermanos, sí que se ha mantenido en contacto con sus cuatro abuelos: los padres de Victoria, Tony y Jackie, y los padres de David, Ted y Sandra, ya que se dice que los adora.

El mes pasado, previo a las fiestas de fin de año, Brooklyn decidió bloquear en las redes sociales, no solo a sus padres, sino también a sus hermanos Romeo, Cruz y Harper.

Causas del alejamiento de Brooklyn

Una fuente citada por el medio MailOnline afirma que la compra de la vivienda del matrimonio en Los Ángeles, fue sufragada en parte con dinero del fondo fiduciario de Brooklyn, autorizado por Nelson Peltz, el multimillonario padre de Nicola.

La pareja también habría aportado parte de sus propios ahorros, generando fricciones con los Beckham. "David y Victoria no iban a darle millones de euros a su hijo para comprar una casa", explica la fuente, recordando que siempre han defendido la importancia de inculcar a sus hijos el valor del dinero, a pesar de haber crecido en una vida privilegiada.

Los Peltz, padres de Nicola, esperaban una contribución mayor de los Beckham, quienes poseen una fortuna estimada en 590 millones de euros.

"Ven a Nicola como su niña de ojos", y están decididos a que nunca le falte nada, algo que contrasta con la filosofía más austera de David y Victoria respecto a la independencia de sus hijos.

Brooklyn, quien creció parcialmente en Estados Unidos durante la etapa de su padre como jugador del LA Galaxy, encontró en la costa oeste el escenario perfecto para desarrollar su carrera como chef y apoyar la de Nicola como actriz.

La pareja aquirió una mansión de 13 millones de euros y según The Sun, la mayor parte de la propiedad estaría a nombre de ella, detalle ha alimentado las sospechas de que Brooklyn podría estar "atrapado" tanto económica como emocionalmente, especialmente tras firmar un acuerdo prenupcial que protege la fortuna de los Peltz.

Esto se une a diferencias que hubo durante la boda de la pareja, que hizo sentir mal a la agasajada.

