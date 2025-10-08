¡Buen viaje, muchachos! La Azul y Blanco partió rumbo a Surinam

-

Con las maletas llenas de ilusión, la Selección de Guatemala salió al mediodía del miércoles con rumbo a Surinam, país donde le espera un duro reto para seguir su camino a la Copa del Mundo del 2026.

El grupo de futbolistas, 25 elementos en total, llegó al aeropuerto La Aurora para pasar la revisión y subirse al avión privado que los llevará directo a tierras sudamericanas. El tiempo estimado del viaje podría ser de 6 a 8 horas, aunque puede variar.

La Federación se encargó que la Bicolor pueda ir lo más cómoda posible y no sea tan cansado el trayecto, sobre todo porque en un vuelo comercial se hacen hasta dos escalas, tradicionalmente en Panamá y Colombia.

Kenderson Navarro y Nicolás Samayoa se toman la foto frente al avión que los trasladará al país sudamericano. (Foto: Instagram)

En los jugadores se pudo ver mucha motivación por este partido. Surinam es el líder del grupo y se perfila para ser uno de los favoritos por el boleto directo al Mundial. Guatemala tiene la obligación de sumar. "Solo nos sirve ganar", dijo José Alfredo Morales antes de subirse al avión.

La delegación guatemalteca llegará al filo de la noche a Surinam. Será hasta el jueves cuando haga el reconocimiento de cancha y Tena brinde la conferencia de prensa previo al partido, programado para el viernes a las 3:00 de la tarde en horario chapín.