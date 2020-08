Bukele decreta el Día Nacional de la Oración en medio de pandemia

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decretó el 10 de agosto como el Día Nacional de la Oración, según confirmó el mandatario durante un mensaje a los ciudadanos.

Según se confirmó, el gobernante firmó el decreto para que fuera publicado en el diario oficial de ese país y así decretar la ley.

“Este día ha sido decretando como Día Nacional de Oración. El Decreto ya ha sido firmado y publicado en el Diario Oficial”, escribió Bukele en su cuenta de la red social Twitter.

Según el mandatario, la iniciativa se dio por la “difícil” situación que atraviesa por la pandemia del Covid-19, donde se confirma un promedio de 400 casos diarios.

“Clamemos y pidámosle a Dios que sane esta tierra, si usted no cree pues no lo haga. No pediremos sanación para nosotros, sino para todos”, explicó Bukele.

RECUERDA:

El gobernante aseguró que ese día se definió a las 19:00 horas como oficial para hacer la oración.

“Donde estemos millones orando, pues eso lo escuchará Dios. Vienen días mejores”, agregó Bukele.

