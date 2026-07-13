Bukele gana la nominación de su partido para un tercer mandato en El Salvador

-

El mandatario salvadoreño Nayib Bukele buscará un tercer período consecutivo, siendo este de seis años.

OTRAS NOTICIAS: Temblor sorprende a guatemaltecos esta mañana de lunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ganó la nominación de su partido para buscar un tercer mandato de seis años en las elecciones de febrero próximo, anunció su formación Nuevas Ideas.

Bukele, en el poder desde 2019, fue proclamado la noche del pasado domingo al imponerse en las elecciones internas del partido de gobierno, luego de unas cuestionadas reformas legales que lo habilitaron para un tercer período consecutivo.

El mandatario, de 44 años, goza de amplia popularidad por su guerra contra las pandillas.

Bajo un estado de excepción que, según organizaciones internacionales ha derivado en violaciones de derechos humanos, Bukele desmanteló esas organizaciones consideradas terroristas por Estados Unidos.

Yesterday, @nuevasideas officially ratified Nayib Bukele as our presidential candidate for the 2027 election. pic.twitter.com/IIhZKJERIs — Alexia Rivas (@AlexiaRivasG1) July 13, 2026

Reeleción

Su camino a la reelección quedó despejado en julio de 2025, después de que el Congreso abolió el límite a solo dos mandatos consecutivos. Además de la reelección indefinida, esa reforma amplió el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral.

Ya en 2021, un fallo de la sala constitucional había autorizado una reelección inmediata, lo que le permitió a Bukele postular a su segundo mandato que comenzó en 2024.

Ese periodo presidencial fue acortado de dos años para sincronizar las elecciones presidenciales con las locales, por lo que terminará en 2027.

Sin una oposición que le haga sombra, el gobernante derechista se presentará en los comicios con su vicepresidente Félix Ulloa.

*Con información de AFP