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Temblor sorprende a guatemaltecos esta mañana de lunes

  • Por Geber Osorio
13 de julio de 2026, 09:39
El sismo fue sensible en el sur del territorio guatemalteco. (Foto ilustrativa: iStock)

El sismo fue sensible en el sur del territorio guatemalteco. (Foto ilustrativa: iStock)

El movimiento telúrico se registró en el sur del territorio nacional.

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Un temblor fue sensible en parte del territorio guatemalteco a las 08:51 horas de este lunes 13 de julio.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 3.8.

La región en donde se registró el epicentro fue en el océano Pacífico, costas de Escuintla.

La profundidad del mismo ocurrió a 60.97 kilómetros, según el Insivumeh.

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