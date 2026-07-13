Temblor sorprende a guatemaltecos esta mañana de lunes

El movimiento telúrico se registró en el sur del territorio nacional.
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Un temblor fue sensible en parte del territorio guatemalteco a las 08:51 horas de este lunes 13 de julio.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 3.8.
La región en donde se registró el epicentro fue en el océano Pacífico, costas de Escuintla.
La profundidad del mismo ocurrió a 60.97 kilómetros, según el Insivumeh.