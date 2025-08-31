Bus cae a barranco, deja una pasajera fallecida y 25 heridos

Personas que viajaban en un bus fueron víctimas de un accidente que dejó un saldo mortal en Huehuetenango.
Un accidente de tránsito protagonizado por un bus quedó grabado en video, la tarde de este sábado 30 de agosto, y generó consternación entre la población de Huehuetenango.
La unidad, que circulaba contra la vía, en kilómetro 268 de la carretera que va a Santa Bárbara, en aquel departamento, se salió de la vía y cayó a un barranco, provocando la muerte de una pasajera y dejando a otros 25 con heridas de diversa consideración.
De acuerdo con testigos, el piloto iba a excesiva velocidad, lo cual ocasionó que perdiera el control del bus.
De inmediato, conductores y pasajeros de otros vehículos que hacían fila en la carretera acudieron al auxilio de los afectados y ayudaron a varios de ellos a salir de la unidad.
A su llegada, Bomberos Voluntarios brindaron asistencia prehospitalaria a los heridos y atendieron a otras personas que presentaban crisis nerviosa.
También notificaron a las entidades correspondientes por la muerte de una de las pasajeras identificada como Marta Carrillo Ambrocio, de 45 años, originaria de San Sebastián, Huehuetenango.