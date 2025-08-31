Pilotos de bus y taxi terminan capturados tras incidente en ruta al Atlántico (Video)

-

Un arma, un bus y un taxi fueron decomisados, tras un incidente en la ruta al Atlántico.

Lo que se presumía un ataque armado contra un bus extraurbano en el kilómetro 8.5 de la ruta al Atlántico fue, en realidad, un pleito, que incluyó disparos, entre el piloto de la unidad de transporte colectivo y un taxista.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que fue el conductor del bus quien disparó contra el taxista. Este último iba bajo efecto de licor, por lo que ambos quedaron a disposición de un juez.

Los dos pilotos fueron trasladados a la Torre de Tribunales y están a la espera de ser escuchados por un juez. (Fotos: PNC)

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con la versión oficial, los dos sujetos habrían discutido mientras cada uno conducía el vehículo que tenía a cargo. El pleito habría llegado al punto en que el conductor del bus sacó una pistola y disparó en varias ocasiones contra el taxi.

En el parte policial se indica que el primero de los hombres portaba el arma sin la debida documentación. Esta fue decomisada, junto con una tolva y siete municiones, también se retuvo la unidad.

Esta es el arma que se le decomisó al piloto del bus. (Foto: PNC)

El carro del taxista también fue consignado, y en su "estructura se observan tres impactos de bala y una llanta perforada", detalló la PNC.

Así quedó el taxi tras el ataque armado. (Foto: PNC)

Los videos

En horas de la tarde de este sábado 30 de agosto, una serie de disparos provocó alarma entre automovilistas y peatones que circulaban por el kilómetro 8.5 de la ruta al Atlántico.

Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, fue uno de los primeros alertar sobre la situación en las redes sociales, y luego trascendió que se trataba de un ataque armado en el cual estaba involucrado un bus procedente del norte del país.

- Disparos -



PNC en alerta, buscan en tramo de ruta El Atlántico, cercano al km. 8.5 zona 18, al responsable.



Temporalmente intervienen el espacio vehicular, no han reportado sobre la posibilidad de heridos.#PMTGuatemalaEnTodo #TraficoGT #TransitoGT pic.twitter.com/KAvh75SdEF — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) August 30, 2025

En videos que circularon posteriormente se aprecia que agentes de la PNC ayudan a los pasajeros de la unidad a descender. Para entonces, se hablaba de una persecución contra el responsable del atentado.

Ahora se sabe que a quien perseguían los efectivos era al piloto del bus.