Bus con fallas mecánicas complica tránsito en Bulevar Liberación (video)

Tras los incidentes viales la PMT trabaja para la habilitación del tránsito en distintos puntos de la ciudad.

Durante este miércoles se reportó un bus extraurbano con fallas mecánicas en la avenida La Castellana, 40 calle de la zona 8, que afecta temporalmente la circulación hacia el Bulevar Liberación.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que ya se coordinó una grúa para retirarlo.

Además, se informó que en la 5ª calle y 9ª avenida de la zona 1, dos vehículos particulares colisionaron, lo que generó congestionamiento hacia el área norte del Centro Histórico.

Patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) intervinieron para agilizar el tránsito.

Otros incidentes

La PMT también reportó otros incidentes durante la jornada; en la calzada Doroteo Guamuch Flores, zona 7, un camión con desperfectos mecánicos interrumpió la circulación hacia Mixco.

En la avenida Incapié y 22 calle de la zona 13, otro bus extraurbano presentó problemas mecánicos y afectó la conexión vehicular hacia Boca del Monte. Las autoridades trabajan en la habilitación del paso.

En el kilómetro 6.5 de la ruta al Atlántico, zona 17, un camión chocó contra la parte trasera de un bus del servicio Transurbano. No hubo personas heridas y se realizan maniobras para despejar la vía.

Asimismo, en el kilómetro 16 de la ruta hacia Santa Lucía Los Ocotes, zona 25, se coordinó la presencia de bomberos municipales para atender a un motorista lesionado tras derrapar.

Finalmente, en el columpio Vista Hermosa, zona 5, un bus extraurbano con fallas mecánicas interrumpió la conexión vehicular hacia la colonia 20 de Octubre. Una grúa fue enviada para habilitar el tránsito.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, recomendó respetar las normas viales y no invadir los cruces para facilitar la movilidad en la ciudad.