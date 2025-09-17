Localizan a hombre sin vida dentro de vehículo en bulevar el Frutal

El hallazgo afectará la habilitación de carriles reversibles sobre la ruta.
Los Bomberos Voluntarios informaron que la madrugada de este miércoles localizaron a un hombre fallecido en el interior de un vehículo en el bulevar El Frutal, San Miguel Petapa, cerca del puente Tubac.
De acuerdo con el reporte, la víctima, de entre 25 y 30 años, presentaba heridas de bala y aún no ha sido identificada. Vestía sudadera roja, pantaloneta blanca, sandalias y calcetines cortos de color blanco.
El automóvil involucrado es de color celeste y quedó detenido en el lugar del ataque.
Tránsito afectado
Por su parte la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que el hecho ocurrió en la conexión de Ciudad Real hacia la avenida Petapa. El vehículo quedó encunetado, lo que afectará la habilitación de los carriles reversibles en los horarios habituales.
Las autoridades indicaron que el Ministerio Público (MP) realizará diligencias en el lugar y podría ordenar el cierre total de la vía.
Dalia Santos, vocera PMT Villa Nueva, recomienda a los conductores tomar rutas alternas para evitar retrasos en su desplazamiento hacia la capital.