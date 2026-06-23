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Microbús intenta esquivar un auto y termina empotrado en un restaurante

  • Con información de Julio Bala/Colaborador
23 de junio de 2026, 13:28
El microbús terminó en el interior del restaurante. (Foto: Julio Bala/colaborador)

El microbús terminó en el interior del restaurante. (Foto: Julio Bala/colaborador)

Los pasajeros se dirigían al Aeropuerto Internacional La Aurora cuando ocurrió el accidente.

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Los pasajeros de un microbús vivieron momentos de angustia luego que el chofer perdiera el control del volante al intentar esquivar un carro y terminará en el interior de un restaurante.

El accidente ocurrió en el kilómetro 78 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de este municipio, donde el conductor del vehículo intentó incorporarse a la carretera.

Los viajeros indicaron que esta maniobra provocó que el autobús se saliera de la cinta asfáltica y terminara empotrado en el negocio.

El autobus terminó dentro del restaurante. (Foto: Julio Bala/colaborador)
El autobus terminó dentro del restaurante. (Foto: Julio Bala/colaborador)

¡Salvados!

Los trabajadores indicaron que cinco minutos antes del percance, habían terminado su turno y que gracias a Dios, ya no había comensales en el establecimiento, de lo contrario hubiera ocurrido una tragedia.

La imprudente maniobra del conductor provocó el accidente. (Foto: Julio Bala/colaborador)
La imprudente maniobra del conductor provocó el accidente. (Foto: Julio Bala/colaborador)

Bomberos Municipales Departamentales, atendieron la emergencia y brindaron asistencia a varias personas con crisis nerviosa. Además, dos mujeres que viajaban en el automóvil involucrado fueron trasladadas al Hospital General de Tecpán.

Los ocupantes del bus señalaron que son originarios de San Antonio Siguilá, Quetzaltenango, y se dirigían al Aeropuerto Internacional La Aurora para recoger a un familiar cuando ocurrió el percance.

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