¡Sufría bullying! Niño muere tras ser golpeado afuera de su establecimiento

El pequeño de 8 años cursaba segundo primaria.
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César Emiliano Toul Caal, de 8 años, murió luego de haber sido brutalmente golpeado frente a su escuela, ubicada en el barrio San Francisco de El Estor, Izabal.
Entre lágrimas, Laura Caal, madre del menor, reveló que su hijo era víctima de bullying y que había recibido una severa agresión.
"Mi hijo fue inmovilizado y golpeado en el tórax, cara y cabeza, esto le causó graves daños, por ello, ya no aguantó", narró la angustiada madre, quien ahora exige que se investigue el caso.
El hecho ocurrió el 15 de junio, pero fue hasta varios días después que Emiliano comenzó a sentirse mal.
De inmediato sus padres lo llevaron a un centro asistencial, luego fue trasladado al Hospital Infantil Elisa Martínez de Puerto Barrios, donde finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas internas que presentaba.
El cuerpo ya fue entregado a sus padres para ser velado en su vivienda.