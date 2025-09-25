Bus varado en calzada San Juan complica paso hacia el Trébol

-

Buses con fallas mecánicas y transporte pesado generan congestión en distintos puntos de la ciudad.

La mañana de este jueves 25 de septiembre varios incidentes afectan la movilidad en distintos puntos de la ciudad capital, informó la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala.

En la calzada San Juan, cerca de la 12 avenida de la zona 7, un bus quedó detenido por desperfectos mecánicos y bloqueó el paso hacia el Trébol. Personal de tránsito trabaja en la habilitación de la vía.

Otros incidentes

Además, un vehículo de transporte pesado presentó fallas mecánicas en el Anillo Periférico, en la subida que conduce de Villa Linda hacia la colonia Centroamérica. Se realizan maniobras para retirarlo y normalizar el paso.

En otro incidente el Periférico se reporta que cerca de la 4a. calle de la zona 2, frente al Barrio Jocotenango, un cabezal con fallas mecánicas interrumpió el paso en dirección a la Calle Martí. La PMT indicó que ya se implementan acciones para mejorar la circulación.

Asimismo, en el Bulevar Vista Hermosa, zona 15, un automóvil con desperfectos mecánicos afectó por algunos minutos el tránsito hacia el área oriente, mientras se coordinaba su retiro.

En la salida del Bulevar San Rafael, zona 18, un autobús del transporte urbano presentó fallas y obstaculizó la conexión con la ruta al Atlántico. Se coordinó la asistencia de un mecánico para su reparación.

Finalmente, en la 5a. avenida y 4a. calle de la zona 9, dos vehículos colisionaron. Una persona resultó herida y fue auxiliada en el lugar, mientras se realizan maniobras para liberar el tránsito.