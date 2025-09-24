Cierran paso hacia la ciudad capital tras derrumbe en Boca del Monte

-

Autoridades advirtieron sobre sanciones a los conductores que no respeten la señalización instalada o que intenten detenerse en el área restringida.

Las autoridades municipales de Villa Canales anunciaron el cierre parcial temporal e indefinido de un tramo de 60 metros en el kilómetro 11.5 con dirección hacia ciudad Guatemala.

Esto debido a la emergencia generada por el derrumbe que amenaza la vida de más de 175 mil automovilistas y 17 familias que residen en la parte alta del área.

"Esta es una medida que se basa en los estudios técnicos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), que desde el año 2019 emitió un dictamen señalando el lugar como zona de alto riesgo e instó al gobierno a una pronta solución al problema", explicó Ramiro Rivera, alcalde municipal.

El funcionario detalló que el terreno permanece inestable debido a la saturación de humedad y recordó que entre las recomendaciones emitidas en aquel entonces se sugería la construcción de un talud y obras complementarias para estabilizar la zona.

"Esto es urgente que se arregle, porque por este lugar pasan muchas personas en vehículo de Villa Canales, Amatitlán, San Miguel Petapa, Villa Nueva y Santa Catarina Pinula, por el acceso importante que tenemos a las zonas 13, 14, 10, 9, entre otras", señaló Rivera.

Como medida inmediata, se cerrará el paso 30 metros antes y después del área del derrumbe. La Policía Municipal de Tránsito (PMT) será la encargada de regular la circulación y señalizar el sector. Además, se hizo un llamado a los pilotos a respetar la regulación.

"Se va a multar con cinco mil quetzales a todas aquellas personas que se bajen de sus vehículos a grabar videos para sus redes sociales, porque no solo ponen en riesgo su vida, sino la de muchos automovilistas", advirtió un vocero de la PMT.

Puntos de conexión

Por otro lado, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Miguel Petapa reiteró que se impondrán sanciones a los conductores que no respeten la señalización instalada o que intenten detenerse en el área restringida.

Asimismo, se indicó que los carriles reversibles por la mañana operarán únicamente hasta el kilómetro 14.5, y no hasta el kilómetro 18.5 en Rivera del Río, como era habitual.

Autoridades locales señalaron que la circulación vehicular podría incrementar en los puntos de conexión entre Santa Inés, Rivera del Río, la Vial Alterna al Sur y el centro de Villa Canales, lo que podría dificultar la conexión entre Álamos y Villa Hermosa.

La municipalidad hizo un llamado a la población a tomar precauciones y utilizar rutas alternas cuando sea posible.

Traslado de familias en riesgo

En conferencia de prensa, el jefe edil informó que ya se gestionaron las escrituras para las familias que ocupan de manera irregular el área conocida como colonia San Felipe, propiedad del Estado, y que desde hace tiempo se les había ofrecido trasladarlas a Brisas del Valle.

"Las personas que serán beneficiadas estarán a la espera de la respuesta del Fopavi para la construcción de sus casas. Sin embargo, ya no hay razón de estar en ese lugar donde pueden perder la vida las 17 familias que habitan en la zona", concluyó Rivera.