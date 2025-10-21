Cómo hacer el traspaso de vehículo en línea en la SAT

Conoce cómo hacer el traspaso vehicular en línea en la SAT, los formularios que debes llenar y las recomendaciones para evitar fraudes.
Si no dispones de tiempo para salir e ir a hacer tu trámite de traspaso de vehículo a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la entidad cuenta con la opción de realizarlo en su portal en línea.
La SAT ha realizado mejoras significativas en cuestiones de seguridad para el uso de esta herramienta, a través de la autorización y confirmación desde la Agencia Virtual del vendedor, y confirmación por parte del comprador y del notario, logrando evitar traspasos sin consentimiento del propietario.
Gabriel Solís, experto en el tema, indica que la primera opicón es que busque notarios autorizados por la SAT para hacerlo, ya que en la actualidad hay muchas oficinas de trámites, donde ni siquiera existe un notario y muchas veces utilizan datos, firmas y sellos falsificados, y como consecuencia de ello, hay vehículos con problemas legales e inactivos.
"La segunda recomendación va dirigida a la SAT, para que tenga una mejor vigilancia o auditoría digital sobre los traspasos que realizamos los notarios, ya que hay abogados que han sido sometidos a procesos penales por cuestiones anómalas", agregó.
Todas las personas mayores de edad, nacionales y extranjeras, pueden hacer uso de esta herramienta, pero deben cumplir con estos requisitos:
- Tener Número de Identificación Tributaria (NIT)
- Agencia Virtual
- Documento Personal de Identificación para los nacionales y pasaporte para los extranjeros
- Que los datos del Registro Tributario Unificado (RTU) estén actualizados.
- Estar solvente en el pago del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos Terrestres de todos los vehículos registrados (propietario o persona jurídica).
- Presenta el pago de Q120.00 por Gestión de Traspaso y Certificado de Propiedad de Vehículos a través del formulario SAT-8611 en Declaraguate.
- Presenta el pago correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por enajenación de vehículos a través del formulario SAT-2311 en Declaraguate.
- Tarjeta de circulación original (en caso de no poseerla ver casos especiales).
- Certificado de Propiedad de Vehículos endosado y con legalización de firmas por notario activo.
- Certificado de Propiedad de Vehículos y anexo del Certificado de Propiedad de Vehículos emitido vía formulario de Declaraguate SAT-8611, con legalización de firmas por notario activo.
- Adjunta original y fotocopia de factura para los vehículos del año en curso, anterior y posterior, misma que debe incluir número de placa.