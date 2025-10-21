Cómo hacer el traspaso de vehículo en línea en la SAT

-

Conoce cómo hacer el traspaso vehicular en línea en la SAT, los formularios que debes llenar y las recomendaciones para evitar fraudes.

Si no dispones de tiempo para salir e ir a hacer tu trámite de traspaso de vehículo a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la entidad cuenta con la opción de realizarlo en su portal en línea.





La SAT ha realizado mejoras significativas en cuestiones de seguridad para el uso de esta herramienta, a través de la autorización y confirmación desde la Agencia Virtual del vendedor, y confirmación por parte del comprador y del notario, logrando evitar traspasos sin consentimiento del propietario.



Gabriel Solís, experto en el tema, indica que la primera opicón es que busque notarios autorizados por la SAT para hacerlo, ya que en la actualidad hay muchas oficinas de trámites, donde ni siquiera existe un notario y muchas veces utilizan datos, firmas y sellos falsificados, y como consecuencia de ello, hay vehículos con problemas legales e inactivos.





"La segunda recomendación va dirigida a la SAT, para que tenga una mejor vigilancia o auditoría digital sobre los traspasos que realizamos los notarios, ya que hay abogados que han sido sometidos a procesos penales por cuestiones anómalas", agregó.





Todas las personas mayores de edad, nacionales y extranjeras, pueden hacer uso de esta herramienta, pero deben cumplir con estos requisitos: