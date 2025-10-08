Buscan a familia de menor de 2 años que deambulaba solo por la calle

Autoridades buscaron por horas a algún familiar, pero hasta este momento nadie se ha reportado.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) rescataron a un niño de aproximadamente 2 años que fue localizado caminando solo durante la noche del martes en la calzada Centenario, zona 4 de Santa Cruz del Quiché.
El hallazgo ocurrió durante un patrullaje de seguridad y al notar que el menor no estaba acompañado por ningún adulto, los policías procedieron a resguardarlo y brindarle protección inmediata.
Tras consultar con vecinos del área, ninguno logró identificar al pequeño, ni proporcionar información sobre su familia.
Durante más de una hora, los uniformados recorrieron el sector en un intento por localizar a sus progenitores o responsables, pero no hubo resultados.
Finalmente, el menor fue entregado a la Procuraduría General de la Nación (PGN), institución encargada de su cuidado y resguardo.
Aún no lo reclaman
Hasta esta mañana de este miércoles, ninguna persona se ha presentado a reconocerlo o reclamarlo, de modo que las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para identificarlo y dar con el paradero de su familia.
"Si usted reconoce al niño o tiene información sobre sus familiares, por favor comuníquese con la PNC o PGN lo antes posible", indicaron las autoridades.