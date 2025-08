Buscan atraer el turismo en una zona llena de paisajes

-

La Feria de la Artesanía y Emprendimiento reunió el talento nacional en el Hotel y Centro de Convenciones San Gregorio, con una vista privilegiada hacia los majestuosos volcanes del país

En un ambiente lleno de color y tradición, destacó la presentación del grupo de danza de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales de América, que deleitó a los presentes con estampas folclóricas que reflejan la riqueza cultural de Guatemala.

"Soy extranjera, nacida en Noruega, pero mi esposo me trajo a este bello país del cual quedé enamorada, me gusta promover el arte guatemalteco porque me siento muy orgullosa de estar apoyando a las mujeres y los emprendimientos", expresó Hilda de Valle.

Varias obras de arte a mano fueron adquiridas por los extranjeros. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

La feria ofreció una exposición con obras de arte elaboradas a mano, provenientes de artistas locales y regiones como La Antigua Guatemala, Quetzaltenango y Chimaltenango. Cada pieza reflejaba no solo la destreza, sino también el alma de sus creadores.

Además, se exhibieron para la venta las vistosas carteras para dama confeccionadas con tela típica, una muestra del emprendimiento y la creatividad de manos guatemaltecas que fusionan tradición con diseño contemporáneo.

Con un paisaje espectacular, los estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales de América, realizaron danzas folclóricas para los extranjeros. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Los visitantes elogiaron la calidad y autenticidad de la feria que contó con el apoyo de la municipalidad.

"Es impresionante cómo cada pieza cuenta una historia. La cultura guatemalteca es tan rica, me llevo más que recuerdos, me llevo inspiración", expresó Claire Dubois, visitante francesa.

El lugar tiene una impresionante vista a los volcanes y el lago de Amatitlán. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Historia

San Gregorio fue uno de los sitios favoritos del gran escritor y político José Cecilio del Valle, presidente de Guatemala durante un período de seis meses, en 1824.