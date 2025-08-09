Versión Impresa
Buscan a César López, un joven desaparecido el pasado jueves

  • Por Verónica Gamboa
08 de agosto de 2025, 21:35
Buscan a joven que se encuentra desaparecido desde el pasado 7 de agosto. (Foto: redes sociales)

La última vez que se conoció su paradero fue la mañana del 7 de agosto. 

Familiares y amigos se encuentran en busca de un joven que desapareció el recién pasado 7 de agosto, en la zona 6 de la ciudad de Guatemala. 

De acuerdo con la alerta que circula en redes sociales, se trata de César Rodrigo López Arreaga de 27 años, quien fue visto por última vez en la colonia El Cervecero.

Según el aviso, la última vez que el joven fue visto se conducía en un vehículo de dos ruedas con placa M0916KRW de color negro. 

Detalles

La alerta indica que César vestía ropa deportiva negra y zapatos de fútbol de color rosado. ´El joven habría salido a hacer ejercicio y después hacia su trabajo. 

Sin embargo, las horas han transcurrido y el joven no volvió a casa. Esta es la alerta de desaparición: 

