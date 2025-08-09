Localizan fallecido a un comerciante que estaba desaparecido

-

La última vez que se conoció de su paradero fue cuando salió a comprar mercadería.

Este 8 de agosto se confirmó la localización del cuerpo sin vida de un hombre de 35 años, quién estaba desaparecido desde hacía varios días.

Se trata de Ángel Gabriel Cotiy Guachiac, un comerciante originario de Nahualá, Sololá, quien fue hallado sin vida en un barranco ubicado en el kilómetro 190 de la ruta Interamericana, en el ingreso a San Francisco El Alto, Totonicapán.

De acuerdo con familiares, el pasado 2 de agosto, Cotiy salió de su comunidad rumbo a Totonicapán para comprar mercadería. Sin embargo, por causas que aún se desconocen, cayó al barranco y ya no se supo nada de él.

Por ello, la familia empezó a buscarlo y logró ubicar su vehículo a la orilla de la calle. Tras ello, alertaron a los Bomberos Municipales Departamentales, quienes después de 72 horas de búsqueda, lograron dar con su cadáver.

Para efectuar el hallazgo, los socorristas utilizaron un dron. Después del rescate, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en donde se investigan las causas de su muerte.

Entre lagrimas, la familia relató que el comerciante dejó en la orfandad a cuatro niños.

*Con información de Eunise Valdez/Colaboradora