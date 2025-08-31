Gobierno busca evitar que menores migrantes sean enviados a centros de detención

-

El Ejecutivo coordina acciones para la próxima recepción de menores deportados desde EE. UU.

El Gobierno informó que recibirá vuelos de menores migrantes no acompañados que han sido deportados desde Estados Unidos, como parte de una estrategia para impedir que sean enviados a centros de detención.

Por medio de un comunicado, el Ejecutivo indicó que "refuerza acciones para la reunificación familiar de adolescentes" que serían retornados desde aquella nación.

Según el pronunciamiento, el propósito es apoyar a menores que estarían próximos a alcanzar la mayoría de edad y se encuentran en albergues en territorio estadounidense.

En vez de que los trasladen a centros de detención, serían deportados, "una vez hayan cumplido con el debido proceso en aquel país", se lee en el comunicado.

“ Se recibirá de forma segura y ordenada a los niñas, niños y adolescentes que, por disposición judicial o voluntariamente, retornen a Guatemala desde los Estados Unidos de América ” Gobierno de Guatemala

Iniciativa del Gobierno

De acuerdo con lo socializado, fue propuesta de la administración de Bernardo Arévalo tomar tales acciones. Esto se habría conversado con la Secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, durante su visita a Guatemala en julio pasado.

Entre las instituciones que se coordinan para recibir a los menores migrantes que sean deportados figuran:

Ministerio de Relaciones Exteriores ( Minex )

) Procuraduría General de la Nación ( PGN )

) Instituto Guatemalteco de Migración ( IGM )

) Secretaría de Bienestar Social (SBS)

La PGN identificará las necesidades particulares de cada adolescente retornado a través del abordaje psicosocial y representación legal para los procesos de reunificación familiar, así como acompañamiento en todas las instancias que sea necesario, dice el comunicado del Gobierno. Además, anuncia la inclusión de estos en programas sociales.

Sin información de fechas

Hasta ahora, solo se sabe que quienes retornarán son adolescentes. En el texto difundido por el Ejecutivo no se hace alusión a la repatriación de niños, tampoco se da a conocer cuándo empezarían a llegar estos vuelos.

Este domingo 31 de agosto sí regresaron varios connacionales que fueron deportados de EE. UU., y, aunque se hablaba de la llegada de menores, las autoridades descartaron tal extremo. Pese a ello, se vio a unidades de la PGN ingresar a la Fuerza Aérea Guatemalteca.

Personal de la @PGNguatemala se encuentra en la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde se espera un vuelo con menores procedentes de EE. UU.



: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/s22K1f3fCQ — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) August 31, 2025

"El Gobierno de Guatemala ha promovido que estas acciones se enmarquen en el pleno respeto de los derechos humanos y en cumplimiento del debido proceso. Asimismo, asume con responsabilidad la protección integral y el bienestar de este grupo de personas en situación de vulnerabilidad", concluye el texto.