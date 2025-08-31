Historias de migrantes: Edwin y su reencuentro son sus padres, tras 13 años en EE.UU.

-

En la Fuerza Aérea Guatemalteca se espera el arribo de varios vuelos con connacionales que han sido deportados de EE.UU.

Decenas de guatemaltecos han regresado este domingo 31 de agosto a su tierra natal, tras haber sido deportados de Estados Unidos, el país al cual viajaron en busca de mejores condiciones de vida.

En las afueras de la Fuerza Aérea Guatemalteca, en la zona 13 capitalina, se aprecia a gran cantidad de personas que esperan reencontrarse con hijos, hermanos y padres a quienes dejaron de ver hace años.

Una de estas historias fue protagonizada por Edwin Osorio López, quien partió hace 12 años desde San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, hacia suelo estadounidense, y desde entonces no veía a sus papás. En video quedó grabado el emotivo reencuentro.

Dejó a su familia en EE.UU.

Tras su llegada a Guatemala, Edwin compartió parte de su experiencia después de haber sido deportado, y contó que fue separado de su esposa e hija, una bebé de un año, quienes permanecen en Nueva Jersey.

Aunque se dijo feliz de poder ver nuevamente a sus padres y otros parientes, el connacional expresó su frustración por la manera en que aquel Gobierno está actuando contra los migrantes.

"Uno está trabajando y haciendo las cosas bien, y él (Donald Trump) nos está sacando", mencionó, y aconsejó a los chapines que siguen en EE.UU. "cuidarse mucho".

Según Edwin, en sus planes no está regresar a aquel país, sino luchar para traer consigo a su familia.

PGN llega a la Fuerza Aérea

Para este día se espera el arribo de varios vuelos procedentes de la nación norteamericana, en los cuales llegarían, incluso, varios menores que fueron separados de sus papás.

Por ello, se ha movilizado al lugar personal especializado de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Como parte de los protocolos para la recepción de los connacionales retornados, se han puesto a disposición varios buses. En ellos se les moviliza a puntos de reunión con sus familiares y a otros se les acerca a sus lugares de origen.