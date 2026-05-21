Buscan fortalecer atención estatal a familias vulnerables en el país

-

El proyecto busca evitar la falta de seguimiento institucional a familias en estado de vulnerabilidad.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno descarta desalojos de comunidades que habitan en la línea férrea

Una iniciativa de ley busca crear una red de apoyo estatal para atender problemáticas que afectan a miles de familias guatemaltecas, entre ellas la desnutrición infantil, los embarazos adolescentes, la violencia intrafamiliar y el abandono de adultos mayores.

Además, busca fortalecer el papel de la familia dentro de las políticas públicas y promover hogares con mayores condiciones de protección y desarrollo integral.

Iniciativa plantea crear red estatal de atención familiar. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

La iniciativa propone aprobar la Ley para la Promoción de la Vida Digna y el Fortalecimiento Familiar y plantea coordinar esfuerzos entre distintas instituciones públicas para mejorar la atención y el seguimiento de personas en situación de vulnerabilidad.

El objetivo es evitar que las familias queden atrapadas entre trámites, falta de seguimiento o programas duplicados, y lograr que la ayuda estatal llegue de manera más ordenada y efectiva.

La iniciativa plantea un foque de atención por etapas de vida, desde el embarazo y la niñez hasta la adultez mayor, priorizando a personas afectadas por pobreza, desnutrición, violencia, abandono, discapacidad o riesgo social.

Propuesta busca combatir desnutrición y embarazos adolescentes. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

También se espera la creación de un sistema con el que se buscaría unir programas y servicios relacionados con salud, educación, seguridad alimentaria, desarrollo social y atención comunitaria.

Otro de los puntos es la creación de un fondo que tendría la función de administrar recursos públicos, cooperación y donaciones destinadas a programas sociales dirigidos a personas y familias vulnerables.

Iniciativa plantea crear red estatal de atención familiar y contrarrestar la desnutrición. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

La propuesta también incluye la creación de un Consejo Nacional coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), además de un plan nacional de protección y centros de apoyo familiar y comunitario encargado de generar datos e indicadores sobre la situación de las familias en el país.

La iniciativa fue presentada este jueves 21 de mayo por el diputado Ronald Portillo del partido Vamos.