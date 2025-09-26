Versión Impresa
Buscan a joven que salió a trabajar y ya no regresó a casa

  • Por Jessica González
26 de septiembre de 2025, 10:33
La última vez que su familia logró hablar con él fue por la noche. (Foto: Shutterstock)

El joven tiene dos teléfonos y ambos están apagados. 

Mario Zacarías trabaja ofreciendo servicio de transporte por aplicación y desde el 25 de septiembre no se ha sabido nada de él. 

Zacarías salió a trabajar y su última ubicación fue en zona 21, a las 21:40 horas. Según el registro, se desconectó a las 21:49 horas.

Familiares afirman que la última vez que se comunicaron con él fue a las 21:00 horas.

Desde entonces ya no supieron nada, pues sus dos teléfonos están apagados.

Al momento de su desaparición, vestía playera morada, sudadero azul, pantaloneta negra o azul y zapatos negros. 

Se movilizaba en un vehículo Nissan Versa 2015 negro, de 4 puertas.

Si sabes algo sobre su paradero puedes comunicarte a los teléfonos: 3227 8807 o 4642 6753.

