Buscan a joven que salió a trabajar y ya no regresó a casa

El joven tiene dos teléfonos y ambos están apagados.
Mario Zacarías trabaja ofreciendo servicio de transporte por aplicación y desde el 25 de septiembre no se ha sabido nada de él.
Zacarías salió a trabajar y su última ubicación fue en zona 21, a las 21:40 horas. Según el registro, se desconectó a las 21:49 horas.
Familiares afirman que la última vez que se comunicaron con él fue a las 21:00 horas.
Desde entonces ya no supieron nada, pues sus dos teléfonos están apagados.
Al momento de su desaparición, vestía playera morada, sudadero azul, pantaloneta negra o azul y zapatos negros.
Se movilizaba en un vehículo Nissan Versa 2015 negro, de 4 puertas.
Si sabes algo sobre su paradero puedes comunicarte a los teléfonos: 3227 8807 o 4642 6753.