¡Atención! La ruta alterna por construcción de paso a desnivel en El Milagro

Los trabajos de construcción ya comenzaron y esta es una de las rutas alternas sugeridas.
EN CONTEXTO: Neto Bran anuncia inicio de trabajos en paso a desnivel de El Milagro
Este 25 de septiembre comenzaron a realizarse los trabajos para construir el paso a desnivel que conectaría a la colonia El Milagro, en la zona 6 de ese municipio, con Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez.
Con el fin de evitar que los conductores comiencen a sufrir durante estos primeros trabajos, el alcalde de Mixco, Neto Bran, informó que la construcción comenzará con los pilotes.
Según Bran, con el plan establecido, el impacto en el tráfico sería mínimo, pues se prevé que la afectación solo se dé durante el traslado de materiales a los puntos donde se llevarán a cabo las labores.
Ruta alterna
De igual manera, la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez compartió una ruta alterna que podría utilizarse para evitar congestionamiento en todo el sector.
La ruta señalada inicia al llegar a la entrada de Lo de Mejía, de allí deberás tomar la carretera principal hasta el final.
Luego, en la conexión con Sajcavillá cruza para la izquierda y toma la ruta hacia El Aguacate.
Al llegar al desvío de Las Brisas, cruza a la izquierda. Esta carretera te conectará directamente con la Calzada San Juan.
Mira aquí el video: