Buscan a Karen del Cid, quien desapareció en zona 16

Una joven mujer es buscada luego de haber desaparecido este sábado 11 de octubre, en la zona 16 de la ciudad de Guatemala.

Según la alerta Isabel Claudina, se trata de Karen Paola del Cid Conde, de 26 años, quien se encontraba en cercanías de una discoteca de dicha zona.

Además, fue vista por última vez en un vehículo de color blanco con número de placa de circulación P-673HSS.

La desaparecida es identificada como Karen Paola del Cid Conde. (Foto: Alerta Isabel Claudina)

Karen del Cid tiene ojos de color café; estatura de 1.68 metros; tez morena claro; cabello medio, ondulado y de color castaño; nariz respingada; cejas depiladas y complexión delgada.

También, tiene un tatuaje en uno de sus brazos con la figura de un perro, según lo indica la alerta publicada.

Cualquier información a brindar se pueden comunicar al 1572 del Ministerio Público (MP) o al 110 de la Policía Nacional Civil (PNC), indicaron las autoridades.

Para brindar información se pueden comunicar al 1572 o al 110. (Foto: Alerta Isabel Claudina)