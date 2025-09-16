Buscan a Maria Regina quien desapareció junto a sus hijos en Quiché

Fue vista por última vez en un caserío en Quiché a principios de esta semana.
Maria Regina Alvizures Cifuentes fue vista por última vez el lunes 15 de septiembre en el Caserío La Jose Pachalum, Quiché.
María Regina mide 1.65 metros, de ojos color negro, tez blanca, nariz respingada, cejas semi pobladas y de complexión mediada.
Fue vista por última vez mientras vestía pantalón blanco, camisa corta azul, bata y mochila color café.
Además, según Alerta Isabel Claudina, María Regina va acompañada de sus hijos.
Cualquier información sobre su paradero comunicarse al 110 de PNC o al 1572 de Alerta Isabel Claudina.