Repartidor de comida muere de manera repentina en zona 7

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y se desconoce la causa de muerte.
Un hombre de aproximadamente 30 años falleció la tarde de este sábado 13 de septiembre en la 2ª avenida y 4ª calle de la colonia Landívar, zona 7 de la ciudad de Guatemala.
De acuerdo con el reporte de los Bomberos Municipales, la víctima se desplazaba en una motocicleta y trabajaba como repartidor. Testigos indicaron que el fallecido detuvo la marcha, se orilló y colapsó de manera repentina en la banqueta.
Al llegar al lugar, los socorristas confirmaron que no presentaba signos vitales e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), sin lograr estabilizarlo.
Según versiones preliminares, el fallecimiento pudo deberse a un infarto. Sin embargo, será el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) quien determine la causa del deceso.
La Policía Nacional Civil (PNC) acordonó el área; mientras que el Ministerio Público (MP) fue notificado para efectuar las diligencias que corresponden y determinar la causa exacta de la muerte.