Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Repartidor de comida muere de manera repentina en zona 7

  • Por Susana Manai
13 de septiembre de 2025, 16:31
Según versiones preliminares el fallecimiento puede estar relacionado con un infarto. (Foto ilustrativa: istock)

Según versiones preliminares el fallecimiento puede estar relacionado con un infarto. (Foto ilustrativa: istock)

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y se desconoce la causa de muerte. 

TE PUEDE INTERESAR: Buscan a Drako, el perro de rescate extraviado en la ruta hacia Antigua Guatemala 

Un hombre de aproximadamente 30 años falleció la tarde de este sábado 13 de septiembre en la 2ª avenida y 4ª calle de la colonia Landívar, zona 7 de la ciudad de Guatemala.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Municipales, la víctima se desplazaba en una motocicleta y trabajaba como repartidor. Testigos indicaron que el fallecido detuvo la marcha, se orilló y colapsó de manera repentina en la banqueta.

Según testigos, la víctima se estacionó, sentó en la banqueta y colapsó de manera repentina. (Foto: Bomberos Municipales)
Según testigos, la víctima se estacionó, sentó en la banqueta y colapsó de manera repentina. (Foto: Bomberos Municipales)

Al llegar al lugar, los socorristas confirmaron que no presentaba signos vitales e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), sin lograr estabilizarlo. 

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

Según versiones preliminares, el fallecimiento pudo deberse a un infarto. Sin embargo, será el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) quien determine la causa del deceso. 

La Policía Nacional Civil (PNC) acordonó el área; mientras que el Ministerio Público (MP) fue notificado para efectuar las diligencias que corresponden y determinar la causa exacta de la muerte. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar