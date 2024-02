¡A toda velocidad! Sorprenden a conductores en una carrera clandestina

-

La Policía multó a varios conductores por realizar carreras ilegales.

Agentes del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil montaron un operativo para multar y sancionar a conductores que se encontraban realizando carreras ilegales.

El operativo se realizó a la media noche del sábado 24 de febrero en el kilómetro 37 de carretera a El Salvador, en jurisdicción de El Jocotillo, Villa Canales.

En total, fueron multados 14 pilotos de automóviles y motocicletas que participaban de las carreras ilegales.

(Foto: Departamento de tránsito PNC)

"El operativo incluyó 30 agentes, seis motocicletas y ocho auto patrullas. Las multas que se realizaron fueron por no portar placas o portarlas en lugares no autorizados, por portar escapes con sonidos estridentes y por no contar con su documentación en orden", informó la PNC.