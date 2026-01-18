Terroristas paralizan el país: Cacif respalda acciones del Ministerio de Gobernación

-

El sector empresarial organizado respalda las acciones del Estado para recuperar el control tras los ataques armados ocurridos contra las fuerzas de seguridad que dejó 7 policías asesinados.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), señaló que "la toma violenta de centros penitenciarios y los ataques criminales contra las fuerzas de seguridad son inaceptables en un Estado de Derecho".

El Comité afirmó que estos sucesos "constituyen una amenaza directa contra la paz social y la institucionalidad del país". La postura se dio a conocer mediante un comunicado de prensa

El sector privado señala que "respalda las acciones de las autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob), la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala para recuperar el control, hacer cumplir la ley y garantizar la seguridad de la ciudadanía".

"Condenamos enérgicamente los ataques criminales contra agentes del Sistema Penitenciario y miembros de la PNC, que han cobrado la vida de servidores públicos comprometidos con la seguridad del país", precisa el documento.

El Cacif expresó sus "más sinceras condolencias y solidaridad con sus familias, así como nuestro reconocimiento y agradecimiento a los agentes que, con valentía y sacrificio, cumplen su deber de proteger a la sociedad guatemalteca".

"Estos hechos no deben quedar impunes y deben ser investigados para que todo el peso de la ley recaiga sobre los responsables", puntualiza el comunicado.