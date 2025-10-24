Cacif respalda fortalecimiento de la seguridad y la justicia

-

El Cacif se refirió a la aprobación de la Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas y afirmó que confía en los cambios en el Ministerio de Gobernación.

OTRAS NOTICIAS: Guatemala tendrá la primera Licenciatura en Aviación Civil de Centroamérica

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) indicó este 23 de octubre que respalda el fortalecimiento de la justicia y la seguridad en el país.

Por medio de un comunicado indicaron que valoran este paso que fortalecerá el marco legal y brindará al Estado mejores herramientas para enfrentar a los grupos delictivos.

De ese modo, dan respaldo a las acciones orientadas a fortalecer la justicia y el combate al crimen organizado, también que con estos hechos se le brinde seguridad para el trabajo, la inversión y el bienestar de las familias, se lee en el escrito.

Nuevo ministro

Por aparte, el Cacif indicó que confía en que las designaciones realizadas por el Presidente Bernardo Arévalo en el Ministerio de Gobernación para marcar un cambio real en la conducción de la política de seguridad y se restablezca la confianza ciudadana.

"Confiamos en que las recientes designaciones realizadas por el Presidente de la República en el Ministerio de Gobernación marquen un cambio real en la conducción de la política de seguridad, mediante acciones decididas, una coordinación eficaz y resultados verificables que contribuyan a restablecer la confianza ciudadana y el fortalecimiento del control institucional", indicó el Cacif.

También instaron a que se mantenga y se refuerce la labor de recaptura de los integrantes de estructuras criminales y pandillas designadas como organizaciones terroristas por los Estados Unidos.

"Del mismo modo, consideramos indispensable avanzar con las investigaciones pertinentes para identificar y sancionar a quienes hayan facilitado o colaborado en las fugas, así como en otros delitos perpetrados desde los centros penitenciarios", puntualizaron.