La "cadena" que alertó sobre supuesto corte de energía en todo el país

La Empresa Eléctrica respondió sobre los mensajes que alertaron de los supuestos cortes de energía en todo el país.

Durante la noche del lunes 9 de octubre, circulo en WhatsApp y otras redes sociales una cadena sobre el supuesto corte de energía eléctrica previsto para este martes 10 de octubre en todo el país.

Esta situación provocó alarma entre los guatemaltecos, quienes desconocían si la información que se hizo viral en grupos de WhatsApp era falsa o real.

"Me acaban de pasar una información el día del mañana no abra servicio de Luz en toda Guatemala pongan a cargar celulares cualquier batería recargable ya que mañana no abra luz", decían algunos mensajes de WhatsApp.

(Foto: captura de pantalla)

Sin embargo, Ivette Zambrano, de la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA) confirmó que la cadena de mensajes que recibieron los ciudadanos es completamente falsa.

Según explicó EEGSA, el servicio que presta continuará prestado de forma normal y regular, tampoco hay suspensiones programadas para realizar mantenimientos.

"Es completamente falso que EEGSA suspenderá el servicio hoy 10 de octubre", detalló Ivette Zambrano.