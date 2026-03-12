Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Cae el extraditable número 17, señalado por delitos sexuales

  • Con información de Dirlyn González/colaboradora
12 de marzo de 2026, 10:40
El señalado&nbsp;enfrenta cargos por agresión sexual y violación. (Foto: archivo/Soy502)

El señalado enfrenta cargos por agresión sexual y violación. (Foto: archivo/Soy502)

La captura se realizó en Escuintla.

OTRAS NOTICIAS: Quiso tomar una fotografía, se resbaló y terminó cayendo al vacío

El Ministerio Público coordinó la aprehensión con fines de extradición de Roberto Antonio Corado Carbajal, requerido por el Gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con la información, enfrenta cargos por agresión sexual y violación, incluidos actos lascivos contra menores de edad, cometidos presuntamente en el estado de Misisipi.

(Foto: MP)
(Foto: MP)

La captura se realizó en la colonia 1 de Mayo, municipio de La Gomera, Escuintla y luego fue trasladado al Juzgado de la cabecera de Escuintla, en cumplimiento de una orden emitida por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que autorizó su detención provisional.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar