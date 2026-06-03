Capturan a presunto implicado en ataque armado contra exjefe de la SGAIA

En el ataque murieron dos jóvenes, entre ellas la sobrina del exdirector.
EN CONTEXTO: Abigail y Dulce, las jóvenes que murieron tras ataque armado en el Atlántico
Un hecho armado se registró el pasado 31 de mayo en el kilómetro 13.5, ruta al Atlántico,
El auto en que se se transportaba el ex Director General Adjunto de SGAIA, Helver Beltetón Moscoso junto a su hija Marisol Beltetón y su sobrina Dulce Abigail Rivas Beltetón, ambas de 17 años, fue atacado a tiros.
En el picop también viajaban Dulce Solórzano Matus, de 25 años, y Mía Daniela González, de 15, quienes retornaban de una actividad religiosa durante la madrugada.
Los proyectiles alcanzaron a la sobrina del exdirector y a Dulce Solórzano Matus, quienes fallecieron de manera inmediata en el interior del vehículo.
Capturan a implicado
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura de Saulo Sebastián Pérez Sunún, de 26 años, señalado por el delito de asesinato.
De acuerdo a las autoridades, Pérez es el presunto responsable del ataque contra el exdirector.
Además, el implicado habría robado un vehículo color blanco con placas P761KSK y 3 teléfonos celulares.
Pérez Sunún estuvo recluido durante siete años en un centro correccional de menores en el 2016 a 2023 por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y amotinamiento en dos ocasiones.