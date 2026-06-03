Capturan a presunto implicado en ataque armado contra exjefe de la SGAIA

En allanamiento que realizaron Investigadores de la #DEIC-FEMICIDIO en coordinación con la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, en residenciales Bosques de Linda Vista, zona 7, fue capturado Saulo Sebastián Pérez Sunún, de 26 años, por el delito de asesinato pic.twitter.com/rtuM1hNHNW