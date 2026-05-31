Abigail y Dulce, las jóvenes que murieron tras ataque armado en el Atlántico

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El ataque armado ocurrió esta madrugada, cuando transitaban a bordo de un picop sobre la ruta al Atlántico.

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Cinco personas se transportaban a bordo de un picop sobre el km. 13 de la ruta al Atlántico, cuando desconocidos les interceptaron el paso.

Las balas impactaron en la parte de atrás del transporte; causando que alcanzarán a Dulce Abigail Rivas Belteton, de 17 años, y a Dulce Solórzano Matus, de 25, quienes murieron en el lugar.

Dulce Rivas era estudiante del Bachillerato en Diseño Gráfico, además de participar como reina de belleza y ser muy querida por la comunidad de El Progreso.

El colegio en donde estudiaba Dulce Abigail lamento su perdida. (Foto: RRSS)

Dulce Solórzano se profesionalizaba como abogada en la Universidad de San Carlos de Guatemala, sede el Progreso, quienes se pronunciaron tras su deceso.

(Foto: RRSS)

Otras víctimas

En el hecho resultaron heridas dos menores de edad identificadas como:

Marisol Belteton, de 17 años.

Mía Daniela González, de 15 años.

A quienes les explotaron los vidrios del transporte tras los disparos. Además, el conductor del vehículo también resulto herido, quien fue identificado como Helver Belteton, de 45 años, quien fue Director General Adjunto de la Policía Nacional Civil (PNC) y fue removido del cargo semanas atrás.