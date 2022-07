Café guatemalteco se viralizó en el paraíso de Tampa, Florida

El café de Guatemala se popularizó en un paraíso de arena blanca, frente a la bahía en Tampa, Florida, Estados Unidos. Se trata de "Patrona coastal café", un rincón muy solicitado por turistas y locales.



"Patrona Coastal Cafe and Roastery" inició en enero de 2022 y además de bebidas de café guatemalteco servido de muchas maneras en el lugar, ofrece paquetes en grano de la marca "Patronna Coffee" para preparar en casa deliciosos desayunos y postres.

Patrona Coastal Cafe se encuentra a la orilla de la bahía. (Foto: Patrona Coffee)

El café proviene de Antigua Guatemala y Huehuetenango y se ha convertido en el más solicitado del área. Además de degustar el sabor del país centroamericano, puedes disfrutar del atardecer o de la visita de delfines, manatíes y otros animales marinos.

La dueña del local Eva Capo se encarga de tostar los granos en el lugar, acercando a los clientes por el aroma que identifica a Guatemala y música reggae, a la sombra de las palmeras.

"Disfrute de un café recién tostado en la casa mientras se relaja en el paseo marítimo de Tampa Bay", es el lema que el local tiene en redes sociales para sus seguidores.

“Servimos frappés y las bebidas expreso tradicionales, también ofrecemos comida ligera como tazones de acai (yogur con frutas amazónicas), además de productos horneados y pasteles... como sugiere nuestro nombre, nuestro ambiente es costero. Al estar al aire libre, los clientes pueden relajarse bajo las palmeras y sombrillas y disfrutar de la vista panorámica y del agua. Es un lugar relajante para trabajar o ponerse al día con amigos. Y, por supuesto, un gran café", explicó Eva al medio local Rising St. Pete.

El interior del lugar está inspirado en Guatemala, además está adornado con el mural del artista local David Rothman, que muestra a una mujer y paisajes guatemaltecos, los volcanes y el Lago Atitlán, además de los colores de los textiles.

Según Capo, una de las bebidas más famosas es el "Morning Crow Espresso", que consiste en café expreso con azúcar morena, crema batida y canela, o el café con leche helado. Uno de los platos más solicitados es el rollo de canela casero, llamado "Schneck" y el recomendado de la casa es el pan tostado con aguacate, tomate y vinagre balsámico.

Este es un emprendimiento creado por una mujer y respaldado por caficultoras guatemaltecas, algo de lo que Capo está orgullosa.

"Patrona Coastal Cafe and Roastery" se encuentra en 13090 Gandy Boulevard North en St. Petersburg, Florida, Estados Unidos. Su horario es de martes a viernes de 7:30 am a 1:30 pm, sábados y domingos de 8:30 am a 1:30 pm. Cierran los lunes.

Para más información puedes ingresar a su página oficial aquí.

