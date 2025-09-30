Caída de árbol interrumpe tránsito y servicios en zona 14

-

Incidentes de tránsito afectan la movilidad en zonas 14, 15, 9 y Anillo Periférico este martes.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó sobre distintos incidentes viales en la ciudad capital este martes por la mañana.

En la 20 avenida y 7a. calle de la zona 14, se reportó una rama de gran tamaño que cayó sobre la vía, lo que interrumpe el paso vehicular y afecta los servicios de telefonía y fibra óptica en el sector.

Además, en el lugar se realizan trabajos de limpieza para restablecer la circulación y los servicios dañados.

Otros incidentes

Por otra parte, en la zona 15, un derrumbe leve obstruyó de forma temporal el carril derecho del bulevar Landívar hacia el bulevar Austriaco; posteriormente, el paso fue habilitado tras la limpieza correspondiente.

Además, en el Anillo Periférico, a la altura de la 22 avenida de la zona 11, un vehículo de transporte pesado con fallas mecánicas bloqueó el carril izquierdo en dirección al puente Cejusa; sin embargo, ya cuenta con apoyo para ser retirado.

Asimismo, en la zona 9, un motorista resultó lesionado en un hecho de tránsito en la 9a. avenida y 5a. calle, límite con la zona 4, y fue atendido por Bomberos Municipales.

Finalmente, la PMT reportó otros percances; en la zona 1, un picop y un automóvil colisionaron en la 10a. calle y 8a. avenida, dejando dos personas atendidas en el lugar sin necesidad de traslado; mientras que en la zona 5, la colisión entre dos camionetas interrumpió el paso desde la calzada La Paz hacia el sector de El Muñecón, aunque sin personas lesionadas.