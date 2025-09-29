Correntada arrastra a hombre en carretera a El Salvador tras fuertes lluvias (videos)

-

Las imágenes fueron captadas por otros conductores y usuarios de redes sociales.

Debido a las intensas lluvias registradas la tarde de este lunes, un conductor fue arrastrado en carretera a El Salvador.

Las imágenes captadas en ese lugar muestran a esta persona que fue llevada por la fuerte correntada, entre el kilómetro 8 y 11 de dicha carretera.

Momento en que motorista es arrastrado por las fuertes corrientes en Carretera a El Salvador pic.twitter.com/RFoPReC57X — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) September 29, 2025

Asimismo, se ve en las distintas imágenes compartidas por los usuarios, que el vehículo de dos ruedas de este hombre fue arrastrado por el agua.

Circula nuevo video de otro motorista arrastrado por la feroz corriente en carretera a El Salvador entre los km 8 al 11 pic.twitter.com/l9dWV984eL — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) September 29, 2025

Otro caso

En redes sociales también circulan imágenes que muestran a otro hombre que sufrió un percance parecido. Los videos muestran que la fuerza del agua lo lanza a la correntada.

Posteriormente, logra salir de la misma y se pasa a la vía contraria, para tratar de alcanzar su vehículo de dos ruedas, el cual también fue arrastrado por la corriente.

De momento, se desconoce el paradero de ambos conductores y sus medios de transporte.