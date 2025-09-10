Más que una sopa el caldo de gallina criolla es el alma de Guatemala

-

Descubre el alma culinaria de Guatemala con el caldo de Gallina Criolla y aprende la receta familiar de esta nutritiva sopa que une a las familias

En muchos hogares guatemaltecos, el caldo de gallina criolla o de patio es un platillo que no solo alimenta, sino que también reúne a las familias alrededor de la mesa.

Las gallinas criollas, conocidas por su sabor intenso y su carne firme, son el ingrediente estrella de esta nutritiva sopa.

Cada familia tiene su propia receta para hacerlo, pero los ingredientes que no pueden faltar son: el ave criolla, zanahoria, papas, güisquil, tomate, cebolla, ajo, hierbas aromáticas como cilantro, perejil y epazote y, en algunas recetas, fideos o pasta.

El caldo se acompaña con tortillas. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Las guarniciones tradicionales incluyen arroz blanco y tortillas recién hechas, que permiten disfrutar cada sorbo del caldo.

Según Ana Calel, reconocida por su receta familiar, ella combina estos ingredientes para lograr un equilibrio perfecto entre sabor y aroma. Algunas personas prefieren la gallina dorada, mientras que otras disfrutan únicamente del caldo con la carne cocida.

En algunos comercios, el precio del plato se cotiza en Q35, mientras que una gallina entera puede costar entre Q110 y Q120, dependiendo del tamaño del ave.

Este platillo se sirve en diferentes comedores y es uno de los preferidos por las familias guatemaltecas. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Este plato refleja no solo una tradición culinaria, sino también un alimento accesible y lleno de historia que mantiene viva la cultura gastronómica guatemalteca. Además, tiene un significado simbólico para la familia: representa unión, tradición y cuidado.

Cada cucharada recuerda la dedicación de quienes preparan la comida y refuerza los lazos familiares, haciendo de la hora de la comida un momento especial de convivencia y memoria cultural.

Preparación del caldo de gallina