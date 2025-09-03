Xelajú celebra septiembre con atol y chuchitos típicos

-

Con aroma y dulzura, el atol de elote conquista paladares en septiembre. Conoce su receta tradicional y disfrútalo en casa.

Con la llegada de septiembre, el mes dedicado a la patria, qué mejor que exaltar los sabores, aromas y toda la gastronomía típica que identifica a la Tierra del Quetzal.

Xelajú, cuna de la cultura y una de las ciudades que, este mes, también celebra la Feria de Independencia, una de las más visitadas de Occidente, ofrece en esta época de año antojitos típicos, dignos de saborear.





Las garnachas son un platillo tradicional durante la feria. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Entre las opciones más buscadas están el atol de elote y los chuchitos, dos preparaciones típicas de la región.



El atol es uno de los preferidos por su aroma, su dulzura y la textura que lo caracteriza. Los granos tiernos que flotan en la bebida, y el toque de canela, lo hacen inconfundible y altamente apreciado por las familias.





Los granos de maíz deben estar en un punto ideal para la creación del atol. (Foto: Oswlado Cop/Colaborador)

Prepáralo en casa

Mishel Colop, cocinera quetzalteca, comparte con los lectores de Nuestro Diario la preparación, la cual es sencilla.

Se desgranan los elotes, asegurándose de que no estén muy tiernos. Luego se llevan al molino o pueden molerse en piedra de forma artesanal, o bien en licuadora con media taza de agua. Se cuela la mezcla, y se pone al fuego sin dejar de mover para evitar que se queme, explica Colop.





Los chuchitos son otro de esos platillos que son inconfundibles. (Foto: Oswaldo Cop/colaborador)

Antes de que empiece a hervir se agrega un poquito de sal, y al primer hervor se añade el azúcar. Debe permanecer al fuego unos 15 minutos más, moviendo constantemente. Una pizca de bijol ayuda a acentuar el tono amarillo característico.

Colop advirte que, si el atol genera espuma y se derrama de la olla, esto significa que "se cortó", lo cual provoca que el agua se separe del elote, un error que debe evitarse.