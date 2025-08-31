Calendario de estrenos de Disney y Pixar

Disney y Pixar diversifican su futuro con secuelas y nuevas historias.
El panorama de proyectos cinematográficos a futuro trae grandes sorpresas por parte de ambos estudios y parece prometedor, a pesar de los retrasos.
Durante el evento Destination D23 de Disney y Pixar, se ha revelado el renovado calendario de películas que se estrenarán próximamente en cines.
Estrenos:
- Zootopia 2 - 28 de noviembre de 2025.
- Hoppers - marzo de 2026.
- Toy Story 5 - 19 de junio de 2026.
- Hexed - 25 de noviembre de 2026.
- Frozen 3 - 2027.
- La era de hielo: punto de ebullición - 5 de febrero de 2027.
- Gatto - junio de 2027.
- Los Increíbles 3 - 2028.
- Coco 2 - 2028.
Entre las cintas más esperadas se encuentra Toy Story 5, debido a que continuará la historia de los juguetes y cómo la tecnología está haciendo que pierdan los niños el interés por jugar.
Además, La era de hielo 6 entusiasma a los fanáticos de antaño, debido a que hay posibilidades de ver el regreso de los humanos al filme, aunque la trama permanece en secreto.