Calendario de estrenos de Disney y Pixar

31 de agosto de 2025, 10:05
El futuro de la animación luce prometedor pese a retrasos. (Foto: X)

Disney y Pixar diversifican su futuro con secuelas y nuevas historias.

El panorama de proyectos cinematográficos a futuro trae grandes sorpresas por parte de ambos estudios y parece prometedor, a pesar de los retrasos.

Durante el evento Destination D23 de Disney y Pixar, se ha revelado el renovado calendario de películas que se estrenarán próximamente en cines.

"Los Increíbles 3" promete traer acción familiar a las salas de cine en 2028. (Foto: X)
Estrenos:

  • Zootopia 2 - 28 de noviembre de 2025.
  • Hoppers - marzo de 2026.
  • Toy Story 5 - 19 de junio de 2026.
  • Hexed - 25 de noviembre de 2026.
  • Frozen 3 - 2027.
  • La era de hielo: punto de ebullición - 5 de febrero de 2027.
  • Gatto - junio de 2027.
  • Los Increíbles 3 - 2028.
  • Coco 2 - 2028.

Los juguetes favoritos vuelven al cine con "Toy Story 5". (Foto: X)
Entre las cintas más esperadas se encuentra Toy Story 5, debido a que continuará la historia de los juguetes y cómo la tecnología está haciendo que pierdan los niños el interés por jugar.

Además, La era de hielo 6 entusiasma a los fanáticos de antaño, debido a que hay posibilidades de ver el regreso de los humanos al filme, aunque la trama permanece en secreto.

