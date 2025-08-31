Calendario de estrenos de Disney y Pixar

- Disney y Pixar diversifican su futuro con secuelas y nuevas historias. PODRÍA INTERESARTE: Pixar presenta a la villana de "Toy Story 5" El panorama de proyectos cinematográficos a futuro trae grandes sorpresas por parte de ambos estudios y parece prometedor, a pesar de los retrasos. Durante el evento Destination D23 de Disney y Pixar, se ha revelado el renovado calendario de películas que se estrenarán próximamente en cines. "Los Increíbles 3" promete traer acción familiar a las salas de cine en 2028. (Foto: X) ENTÉRATE: "Gatto" será la próxima película original de Pixar Estrenos: Zootopia 2 - 28 de noviembre de 2025.

Hoppers - marzo de 2026.

Toy Story 5 - 19 de junio de 2026.

Hexed - 25 de noviembre de 2026.

Frozen 3 - 2027.

La era de hielo: punto de ebullición - 5 de febrero de 2027.

Gatto - junio de 2027.

Los Increíbles 3 - 2028.

Coco 2 - 2028. Los juguetes favoritos vuelven al cine con "Toy Story 5". (Foto: X) Entre las cintas más esperadas se encuentra Toy Story 5, debido a que continuará la historia de los juguetes y cómo la tecnología está haciendo que pierdan los niños el interés por jugar. Además, La era de hielo 6 entusiasma a los fanáticos de antaño, debido a que hay posibilidades de ver el regreso de los humanos al filme, aunque la trama permanece en secreto.