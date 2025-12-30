Así fue la calidad del aire tras pirotecnia en Navidad, según Ministerio de Ambiente

-

El uso excesivo de la pirotecnia en Nochebuena generó niveles alarmantes de contaminación, afirman las autoridades.

OTRAS NOTICIAS: Estos serán los cuatro fines de semana largos del 2026

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) hizo un llamado para reducir el uso de los fuegos artificiales debido a los efectos que puede llegar a provocar en el ambiente y en la salud de los guatemaltecos.

"Durante la medianoche de Nochebuena, la ciudad vivió un deterioro crítico en la calidad del aire debido al uso masivo de pirotecnia. Entre las 00:00 y las 02:00 horas del 25 de diciembre, las partículas contaminantes (PM 2.5) alcanzaron niveles alarmantes; específicamente, la estación de la Zona 21 registró un pico 16 veces superior a lo habitual, mientras que en la calzada Roosevelt el incremento fue de 12 veces", dice el MARN.

Además, las autoridades explican que esta concentración de partículas en el ambiente, puede representar un alto riesgo para la salud cardiovascular y respiratoria.

"La quema de fuegos artificiales libera otros contaminantes como óxidos de nitrógeno y azufre así como metales pesados, que por el momento no es posible medir. No obstante, el panorama mejoró drásticamente tras el cese de los fuegos artificiales y a la ausencia de tráfico vehicular", afirman.

Toma tus precauciones

Por su parte, la La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) hace algunas recomendaciones sobre la quema de pirotecnia, sobre todo en zonas urbanas.

En zonas con alta concentración de viviendas, lo ideal es no quemar en patios, calles o estacionamientos, pues podrían representar un riesgo debido a que no existen las condiciones necesarias para su manipulación.