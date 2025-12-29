¡Bajas temperaturas! Los albergues habilitados por la época fría de fin de Año

-

El objetivo de los albergues es resguardar a personas en condición de vulnerabilidad ante las bajas temperaturas.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que, como parte de la atención brindada durante la Época Fría, el Sistema Conred mantiene habilitados cinco albergues temporales en distintos puntos del país.

De acuerdo con la información oficial, los albergues se encuentran ubicados en los departamentos de Totonicapán, Quetzaltenango, Alta Verapaz, Huehuetenango y Guatemala.

En las últimas 24 horas, estos centros brindaron refugio a 16 personas que requerían protección ante las condiciones climáticas adversas.

Los albergues protegen a persona con vulnerabilidad. (Foto: Conred / Soy502)

La Conred explicó que los albergues se activan en cumplimiento de la Función 13 del Plan Nacional de Respuesta y operan en un horario establecido de 18 horas a las 6 horas del día siguiente.

Como medida de seguridad, se mantiene la restricción de ingreso a personas que se encuentren bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes, con el fin de garantizar un entorno seguro para quienes hacen uso de estos espacios.

Asimismo, la institución reportó que, al 29 de diciembre, el Sistema Conred ha atendido un total de 138 emergencias asociadas a la Época Fría, entre ellas caída de árboles, inundaciones y deslizamientos, eventos que han dejado más de 10 mil 900 personas afectadas a nivel nacional.

Ante este panorama, la Secretaría Ejecutiva de la Conred reiteró el llamado a la población para abrigarse adecuadamente y prestar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas.

Además, recordó que, en caso de conocer a alguna persona que requiera ser trasladada a un albergue, se debe comunicar al número 119 para solicitar apoyo inmediato.