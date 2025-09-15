Calles de Escuintla se inundan debido a las fuertes lluvias (video)

Las inundaciones ya han provocado grandes colas de autos en todo el sector.
Las intensas lluvias de esta tarde de lunes 15 de septiembre han provocado inundaciones el kilómetro 36 de la Ruta al Pacífico, jurisdicción de Palín, Escuintla.
Según videos compartidos en redes sociales, varios automovilistas se han visto afectados, pues el tránsito se ha vuelto lento en todo el sector, provocando grandes colas.
Mira aquí:
Varios daños por la lluvia
Por otro lado, desde que empezó la época lluviosa las distintas emergencias provocadas por la lluvia han afectado a más de 4,100 viviendas confirma la coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
Además, Conred confirma que 38 personas han muerto debido a las emergencias, otras cinco están desaparecidas y 38 más han resultados heridas producto de las emergencias.