Joven abogada pierde la vida en trágico accidente ocurrido en Zacapa

  • Por Jessica González
15 de septiembre de 2025, 14:08
La abogada iba junto a un médico en el auto. (Foto: redes sociales)

La abogada iba camino al Aeropuerto La Aurora cuando ocurrió el trágico accidente. 

La reconocida abogada de Zacapa, Karen Johana Ávila, de 34 años, falleció en un accidente ocurrido la madrugada de este lunes 15 de septiembre en el el kilómetro 118, en jurisdicción del Río Chiquito, Usumatlán, Zacapa.

La reconocida abogada murió en el hospital. (Foto: redes sociales)
El médico Ricardo Duarte Morales, de 61 años, quien también iba en el auto, resultó con heridas leves. 

Bomberos Voluntarios Departamentales atendieron la emergencia y lograron rescatar al piloto, Víctor Hugo Chávez, de 50 años, quien había quedado atrapado entre los hierros del auto. 

Así quedaron los vehículos tras el accidente. (Foto: redes sociales)
Los dos vehículos involucrados quedaron totalmente destruidos tras el impacto. 

