Joven abogada pierde la vida en trágico accidente ocurrido en Zacapa

La abogada iba camino al Aeropuerto La Aurora cuando ocurrió el trágico accidente.
La reconocida abogada de Zacapa, Karen Johana Ávila, de 34 años, falleció en un accidente ocurrido la madrugada de este lunes 15 de septiembre en el el kilómetro 118, en jurisdicción del Río Chiquito, Usumatlán, Zacapa.
El médico Ricardo Duarte Morales, de 61 años, quien también iba en el auto, resultó con heridas leves.
Bomberos Voluntarios Departamentales atendieron la emergencia y lograron rescatar al piloto, Víctor Hugo Chávez, de 50 años, quien había quedado atrapado entre los hierros del auto.
Los dos vehículos involucrados quedaron totalmente destruidos tras el impacto.