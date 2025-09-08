Viaja por la memoria viva de Quetzaltenango y date un tour por sus calles

-

Explora las calles de Quetzaltenango y descubre las historias de Cirilo Flores, Jesús Castillo y Manuel Lisandro Barillas. Conoce el legado de libertad, cultura y poder que forjó la identidad de Xela.

En el tejido urbano de Quetzaltenango, tres nombres resuenan entre los adoquines, hilvanando historias de libertad, identidad cultural y poder político. Las calles dedicadas a Cirilo Flores, Jesús Castillo y Manuel Lisandro Barillas no son meras placas: son testigos de una memoria viva.

Calle Cirilo Flores

Cirilo Flores, uno de los primeros liberales del país, encarnó la medicina al servicio de la república naciente. Desde su rol como alcalde, promovió avances como el agua potable en la ciudad. Su muerte violenta, a manos de sectores conservadores, marcó el final de un reformista cuya memoria se mantiene viva.

La calle y avenida Cirilo Flores es una de las zonas más céntricas de la ciudad. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

(1779–1826)

Nacido en Quetzaltenango, fue un liberal destacado en los primeros años de la independencia.

Fue el primer quetzalteco en asumir la jefatura del Estado de Guatemala tras la caída del Imperio Mexicano.

Su muerte violenta en 1826 no opacó su legado: la ciudad de Flores en Petén lleva su nombre y un busto en mármol lo recuerda en el Parque a Centroamérica desde 1975

Avenida Jesús Castillo

El arquitecto del sonido guatemalteco, Jesús Castillo, llevó el folclor indígena a escenarios mayores. Su ópera Quiché Winak y sus composiciones para piano y orquesta fusionaron tonos autóctonos con formas académicas. Desde las marimbas de Xela hasta el Teatro Municipal, su legado sigue vibrando y fortaleciendo la identidad cultural.

Así luce parte de la Avenida Jesús Castillo. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

(1877–1946)

Fue un compositor e investigador musical de gran relevancia, originario de San Juan Ostuncalco.

Se dedicó a recopilar música indígena guatemalteca, incorporando estos elementos en obras y poemas sinfónicos.

Un busto en su honor se encuentra en el Teatro Municipal de Quetzaltenango, recordando su influencia en la identidad musical de la ciudad.

Avenida Barillas

Desde los bancos del poder, Manuel Lisandro Barillas proyectó modernidad y orden. Como presidente, reformó la Constitución y dejó huella en la infraestructura; como alcalde, impulsó mejoras concretas para la ciudad. La avenida que lleva su nombre recuerda su doble legado: reformador nacional y quetzalteco comprometido con su tierra.

La calzada Manuel Lisandro Barillas es el ingreso principal a la ciudad de Quetzaltenango. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

(1845–1907)

Fue carpintero, militar y político. Se desempeñó como presidente interino (1885–1886) y luego constitucional de Guatemala (1886–1892).

Promovió la creación de la Facultad de Medicina de Occidente, la Academia Guatemalteca de la Lengua y el ferrocarril del norte.

La avenida que lleva su nombre, entre la 7a. avenida y la calle Rodolfo Robles, conserva su legado político y local.

En conjunto, estas calles narran el devenir de una ciudad que avanza sin olvidar. Cada nombre es una ventana al pasado; cada calle, un sendero hacia la memoria colectiva.