¡Tránsito lento! Calzada Raúl Aguilar Batres afectada tras accidentes vehiculares

Dos accidentes de tránsito provocan mayor carga vehicular.
OTRAS NOTICIAS: Derrumbe CAES: Retiran maquinaria que había quedado soterrada
Amílcar Montejo, director de Comunicación Emetra, informó que el tránsito es lento en la calzada Raúl Aguilar Batres hacia la ruta del Pacífico.
Esto debido a que un tráiler se vio involucrado en un accidente con un vehículo de dos ruedas, donde murió el conductor de este último, en el kilómetro 20 de la CA-9, en dirección al sur.
Además, un bus extraurbano y un vehículo de dos ruedas también colisionaron, el bus impactó contra separados viales de concreto en la bajada de Villalobos; lo que provoca una reducción de carriles.
La carga vehicular llega hasta la 14 calle de la zona 11 de la ciudad de Guatemala, indicó Montejo.